MLB》轟不停的世界大賽！道奇、太空人共譜6大紀錄

太空人13：12延長賽擊敗道奇聽牌，兩隊共繳7轟，寫下多項紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G5太空人於主場再戰道奇，兩隊拚戰5小時10局、合繳7轟，煙火秀轟炸美粒果球場，太空人也成為史上第一支在世界大賽中，單場有5位不同球員開轟的球隊，同時也是第3支世界大賽單場5轟的球隊，除此之外，太空人和道奇在第5戰還共同寫下6大紀錄。

1.這是世界大賽史上第2場，兩支球隊各自至少得12分，第一場是在1993年G4，多倫多藍鳥15：14擊敗費城費城人。

2.這是第一次世界大賽系列戰，有4名球員年齡在23歲（含）以下開轟，分別為22歲貝林傑（Cody Bellinger），以及同為23歲的柏格曼（Alex Bregman，G1）、席格（Corey Seager，G2）、柯瑞亞（Carlos Correa，G2和G5）。

3.根據伊萊亞斯體育局統計，這是繼1934年後，第二個系列戰有3名23歲以下的球員開轟，當時的成員包括名人堂球星Joe Medwick（紅雀）、Hank Greenberg（老虎）在內。

4.這場比賽是季後賽史上打到延長賽得分最高的比賽。

5.世界大賽第一場有3支3分砲的比賽。

6.太空人成為季後賽史上第一支單場3支追平全壘打的球隊。