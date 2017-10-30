網球》辛吉絲退休首站！今到台灣泡湯吃小籠包！

辛吉絲（左起）退休後應生涯最後搭檔詹詠然力邀，今晚已飛抵台灣，準備泡湯、吃小籠包、聽海觀浪，暢遊寶島山林享受假期。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）宣告退休後，應生涯最後搭檔詹詠然力邀，今晚已飛抵台灣，準備泡湯、吃小籠包、聽海觀浪，暢遊寶島山林享受假期，這也是辛吉絲繼2012年首度來台表演賽後，再次造訪好友大詹的家鄉。

詹詠然上週首登世界女網雙打排名第1、和辛吉絲並列年終球后寶座，「辛然配」甫結束2017WTA新加坡年終總決賽，在另類外交大使大詹盛情邀約下，這位瑞士傳奇名將跟著來台遊玩，準備透過臉書等網路圖、文分享，帶領全球廣大球迷體驗台灣之美。雖然沒有對外公開行程，辛吉絲私下透露：「這趟想泡溫泉，去海邊玩。」當然她也已經點菜，一定要大啖外國人來台必吃的小籠包和烤鴨。

這是辛吉絲睽違5年，再度造訪台灣，相較上回商業活動，此次純粹是與麻吉大詹放鬆的私人旅遊。她表示，今年2月起與詹詠然搭配女雙，不但連戰皆捷締造佳績，老少配也培養深厚革命情感，「我對詠然的家鄉很有興趣，特地選擇台灣當成退休後第一個旅遊地點。」「辛然配」合作無間，總計拿下印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提、武漢、北京等WTA巡迴賽金盃，更重要是兩人9月美網掄元，這也是詹詠然生涯首座大滿貫冠軍。

談及兩人合作走上世界頂端的心情，辛吉絲說：「很高興詠然陪伴我走過職業生涯最後旅程，還協助我重返巔峰又當上球后。或許是上天巧妙安排，我很珍惜這段別具意義的特殊情誼，也非常榮幸能夠造訪她所居住的美麗城市。大家都知道我曾與許多優秀的搭檔合作，但這確實是令人最難忘的奇妙體驗，即使往後在不同領域發展，我仍希望有機會與場上最佳拍檔詠然再度攜手，因為她擁有如此獨特的魅力與才華。」

這也是辛吉絲生涯第3次退休，37歲的她坦言不會再復出：「現在是最完美時機，畢竟選手都想在巔峰時風光謝幕，而不是走下坡。」 辛吉絲提到，當初換戰友其實有些患得患失，還好年輕的詠然鼓勵打氣，才能幫她重新找回場上信心，「我們能並列球后，該歸功於彼此團隊，並非單靠自己能夠完成。大家一路互相陪伴，在這樣精神帶領下完成整季賽事。」

詹詠然則說：「感謝上帝，這是特別時刻，和兒時偶像辛吉絲合拍，共同擁有這些無上榮耀。」她強調，辛吉絲20多年來搭檔過許多傑出選手，沒想到自己能成為國際名人堂傳奇的生涯最後伙伴，「非常驕傲，也非常榮幸，希望我能在她祝福下，把這些寶貴經驗傳承下去。」