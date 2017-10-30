冬盟》票價、賽程出爐 最北桃園看得到

冬季聯盟11月25日開打，今年比賽地點加入桃園球場。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕2017亞洲冬季棒球聯盟11月25日開打，今年除了臺中洲際棒球場和斗六棒球場外，還新增桃園國際棒球場，三個場地都能看到冬盟賽事。預售票也將在11月3日中午12:00於全台FamiPort及FamiTicket開賣。
今年冬盟共有六隊參賽，除了老班底中職聯隊、韓職聯隊、日職東西軍外，今年還新增了日本社會人隊，歐洲聯隊也結合美國選手組成歐美聯隊。六隊在23天賽程當中將進行51場例行賽和5場季後賽，而51場例行賽也將會在洲際、斗六和桃園三地進行。
11月25日開幕當天午場就有比賽進行，將由歐美聯隊與韓職聯隊於斗六球場開戰，洲際則是日職西軍和日本社會人隊交手。晚間在洲際球場要進行的則是地主中職聯隊對戰日職東軍的賽事。隔天歐美聯隊和日本社會人隊將在洲際球場進行午場賽事，其他四隊則將移師桃園進行對戰。
今年冬盟同樣維持週一至週四免費入場，週五全票100元，週六、日和季後排名賽則是150元；四強賽和季軍賽全票票價為200元，冠軍戰則是250元。另針對一日兩戰的賽事規劃一日票，三個場地也有套票可以購買。預售票將於11月3日開跑，中午12:00起至比賽前一天晚上23:59都能購買。
※冬季聯盟票價表：
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現場票
全票
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現場票
優惠票
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預售票
全票
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預售票
優惠票
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1日票
全票
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1日票
優惠票
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週五
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100
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75
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80
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60
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140
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105
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週六、週日
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150
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115
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120
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90
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210
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160
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排名賽
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150
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115
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120
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90
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四強賽
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200
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150
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160
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120
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280
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210
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季軍賽
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200
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150
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160
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120
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315
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235
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冠軍賽
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250
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185
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200
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150
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桃園套票$520（原價650*8折），斗六套票$680（原價850*8折），（洲際）套票$1890（原價2700*7折）
1. 65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心優惠證件者免費入場。
2. 上列免費入場者之陪同者限1名、持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。
冬季聯盟賽程。（中職提供）