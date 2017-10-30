冬盟》票價、賽程出爐 最北桃園看得到

冬季聯盟11月25日開打，今年比賽地點加入桃園球場。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2017亞洲冬季棒球聯盟11月25日開打，今年除了臺中洲際棒球場和斗六棒球場外，還新增桃園國際棒球場，三個場地都能看到冬盟賽事。預售票也將在11月3日中午12:00於全台FamiPort及FamiTicket開賣。

今年冬盟共有六隊參賽，除了老班底中職聯隊、韓職聯隊、日職東西軍外，今年還新增了日本社會人隊，歐洲聯隊也結合美國選手組成歐美聯隊。六隊在23天賽程當中將進行51場例行賽和5場季後賽，而51場例行賽也將會在洲際、斗六和桃園三地進行。

11月25日開幕當天午場就有比賽進行，將由歐美聯隊與韓職聯隊於斗六球場開戰，洲際則是日職西軍和日本社會人隊交手。晚間在洲際球場要進行的則是地主中職聯隊對戰日職東軍的賽事。隔天歐美聯隊和日本社會人隊將在洲際球場進行午場賽事，其他四隊則將移師桃園進行對戰。

今年冬盟同樣維持週一至週四免費入場，週五全票100元，週六、日和季後排名賽則是150元；四強賽和季軍賽全票票價為200元，冠軍戰則是250元。另針對一日兩戰的賽事規劃一日票，三個場地也有套票可以購買。預售票將於11月3日開跑，中午12:00起至比賽前一天晚上23:59都能購買。

※冬季聯盟票價表：

現場票 全票 現場票 優惠票 預售票 全票 預售票 優惠票 1日票 全票 1日票 優惠票 週五 100 75 80 60 140 105 週六、週日 150 115 120 90 210 160 排名賽 150 115 120 90 四強賽 200 150 160 120 280 210 季軍賽 200 150 160 120 315 235 冠軍賽 250 185 200 150 桃園套票$520（原價650*8折），斗六套票$680（原價850*8折），（洲際）套票$1890（原價2700*7折）

1. 65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心優惠證件者免費入場。

2. 上列免費入場者之陪同者限1名、持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。

冬季聯盟賽程。（中職提供）