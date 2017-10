MLB》正妹被搶全壘打球 出動名人堂球星和解（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇普伊格(Yasiel Puig)在9上敲出2分砲,卻發生撿球的太空人女球迷遭到一旁球迷憤怒將球搶過並丟回場內,該名球迷也遭到網友抨擊,但其實兩位當事人是家人,且兩人也因為名人堂投手萊恩(Nolan Ryan)的簽名和好。

普伊格在9上開轟,把比數追到1分差,撿到他全壘打球的太空人女球迷莎拉(Sarah Head)開心不到幾秒鐘,球就遭一旁的球迷丟回球場,莎拉也上前理論,據《Yahoo Sports》報導,搶她球的是她大伯柯克(Kirk Head),兩人有法律上親屬關係,且莎拉氣的也不是球被搶走,而是「球並不是自己丟的」。

莎拉表示,她知道柯克想搶球丟回去,但她在意的是「我本來有機會可以自己丟回去的!」事後兩人還是擁抱和好,柯克還將收藏的萊恩簽名球棒和簽名球送給弟媳作為補償。

相關影音:

Buddy’s wife caught a World Series home run ball and his friend STOLE IT AND THREW IT BACK! pic.twitter.com/Maaq8zj8Ia