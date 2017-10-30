MLB》正妹被搶全壘打球 出動名人堂球星和解（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇普伊格（Yasiel Puig）在9上敲出2分砲，卻發生撿球的太空人女球迷遭到一旁球迷憤怒將球搶過並丟回場內，該名球迷也遭到網友抨擊，但其實兩位當事人是家人，且兩人也因為名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）的簽名和好。

普伊格在9上開轟，把比數追到1分差，撿到他全壘打球的太空人女球迷莎拉（Sarah Head）開心不到幾秒鐘，球就遭一旁的球迷丟回球場，莎拉也上前理論，據《Yahoo Sports》報導，搶她球的是她大伯柯克（Kirk Head），兩人有法律上親屬關係，且莎拉氣的也不是球被搶走，而是「球並不是自己丟的」。

莎拉表示，她知道柯克想搶球丟回去，但她在意的是「我本來有機會可以自己丟回去的！」事後兩人還是擁抱和好，柯克還將收藏的萊恩簽名球棒和簽名球送給弟媳作為補償。

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