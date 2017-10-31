MLB》世界大賽轟不停 道奇老將點出重要關鍵

本次世界大賽全壘打滿天飛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽全壘打滿天飛，讓比賽用球受到質疑，兩隊強投韋蘭德（Justin Verlander）和達比修有直言世界大賽用球與例行賽有別，道奇老將透納（Justin Turner）和希爾（Rich Hill）則認為天氣可能有所影響。

世界大賽第2戰，兩隊合扛8轟締造世界大賽單場開轟紀錄，昨第5戰雙方續掃7轟，累積22轟再破世界大賽紀錄，也讓比賽用球成為關注焦點，強投韋蘭德和達比修有都認為球變滑，但大聯盟官方強調世界大賽用球與例行賽用球幾乎相同，只多了世界大賽的金色標籤。

韋蘭德昨受訪時表示，他知道聯盟主席有說並無更換比賽用球，但已有足夠資訊證明這個說法並不正確，「一方面你可以說，比賽球的製造商表示球並無不同，另一方面你也可以說，那些把球握在手裡一輩子的傢伙們（指球員）認為球不一樣。有兩種意見，就看你要選哪邊。」韋蘭德說。

韋蘭德質疑世界大賽用球。（資料照，法新社）

對於世界大賽全壘打滿天飛、兩隊頻頻轟破紀錄的景象，道奇明星三壘手透納表示並未因此感到驚訝，「一整年下來，球就是一直被扛出球場啊，我相信我們的投打表現都很棒，目標當然是盡量壓低傷害，但球還是一直被轟出場呢，所以我並不覺得驚訝。」透納說。

透納認為，天氣可能是影響因素之一，「也許明晚你們會看到一場稍微不太一樣的比賽，因為天氣略有不同，比起第1、第2戰，這裡會變得比較冷一點，比賽可能會跟前5場看到的有所不同。」透納說。

明將於主場擔任第6戰先發的道奇老將希爾所見略同，認為季後賽和世界大賽的用球始終如一，若真的在質地上有所不同，可能與天氣有關，「如果變冷，球就會變得比較滑，如果比較溫暖或濕潤，球摸起來就會比較潮濕。」希爾說。

希爾認為天氣會影響球的質地。（資料照，法新社）