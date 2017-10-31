MLB》明拚生涯最重要先發 韋蘭德：一球定生死

韋蘭德明掛帥先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨於延長賽力克道奇搶先聽牌，距離世界大賽冠軍僅一步之遙，明將於客場掛帥先發的「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）直言這是自己夢寐以求的舞台，比賽張力相當高，一球就可能定生死。

「所有的一切都是為了這個（世界大賽），身為一個棒球選手，你會希望參與其中，我已別無所求。」韋蘭德說，34歲的他季中轉戰太空人後豪奪9勝0敗，包括季後賽後援1場在內，只要是韋蘭德登板的比賽，太空人全部贏球。

然而大聯盟官網也點出，今年季後賽至今豪奪4勝0敗、防禦率2.05的韋蘭德，生涯4場世界大賽先發尚未開胡，戰績0勝3敗、防禦率高達6.43。面對意義非凡的世界大賽，韋蘭德坦言比賽的極高張力讓他繃緊神經，官網形容韋蘭德明天將在客場面對實力深厚、天賦驚人的道奇打線。

韋蘭德要拚世界大賽首勝。（資料照，美聯社）

「專注和感覺強度的確隨之飆漲，尤其是季後賽，不可能一整年都這樣啦，會燒壞的。例行賽的時候沒有辦法用這種方式投球，一年有34、35場先發，不可能每一球都用榨乾身心的方式丟。」韋蘭德說，「但是季後賽開打後，每一顆球都可能決定你的生死、決定球隊的生死，這改變了一切。」

明將於主場背水一戰先發的道奇老將希爾（Rich Hill）也說，世界大賽是球員們夢寐以求的舞台，大家會竭盡所能，上場表現毫無保留，「我們整個職業生涯都在為此作準備，這麼大的舞台、這麼棒的出賽機會，對上最終的競爭對手，能在第6戰上陣、竭盡所能表現令人驚奇。」

希爾將於主場背水一戰。（資料照，USA TODAY Sports）