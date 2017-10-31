MLB》新老闆基特要砍15億團隊薪資 想賣怪力男等3好手

基特。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕馬林魚新老闆之一、前洋基名將基特（Derek Jeter）接手後，首要目標是壓低團隊薪資。根據邁阿密媒體《Miami Herald》報導，馬林魚想交易掉「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、國聯盜壘王高登（Dee Gordon）、普拉多（Martin Prado）等好手。

史坦頓今年打出生涯代表作，單季59轟、132分打點、打擊率0.281，整體攻擊指數（OPS）高達1.007，是本季的國聯打點王、全壘打王，但他下賽季的薪資高達2500萬美元（約新台幣7億5980萬元）。馬林魚目前已經在尋找交易的可能性。

另外，《Miami Herald》指出，馬林魚也想賣快腿高登和普拉多。高登接下來三個球季的年薪分別為1050萬美元、1300萬美元、1350萬美元，還有2021年1400萬美元的球隊選擇權；高登本季繳出2轟、33分打點、60盜、打擊率0.308的成績。

而即將滿34歲的前明星工具人普拉多，下賽季薪資為1350萬美元，2019年則為1500萬美元。普拉多本賽季因傷打打停停，繳出2轟、12分打點、打擊率0.250的成績，是他近年來最差的表現。

如果馬林魚現今陣容不變，明年團隊新資逼近1.4億美元，新的經營團隊希望將團隊薪資壓在9000萬美元，代表要砍5000萬美元。但《Miami Herald》指出，球隊陣中兩大外野好手耶利奇（Christian Yelich）、歐蘇納（Marcell Ozuna）是非賣品。

「怪力男」史坦頓。（資料照，美聯社）

高登。（資料照，美聯社）

普拉多。（資料照，USA Today Sports）