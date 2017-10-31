高球》老虎伍茲宣布復出 11月底出戰英雄世界挑戰賽

伍茲在推特宣布復出，將參加下個月底由他做東的英雄世界挑戰賽ㄝ這將是他今年2月以來，首次參加高爾夫比賽。（美聯社）



〔即時新聞／綜合報導〕前高爾夫球王老虎伍茲（Tiger Woods）近年飽受傷勢所苦，場外風波也不斷，世界排名也掉出千名之外；今伍茲在推特宣布復出，將參加下個月底由他做東的英雄世界挑戰賽，這將是他今年2月以來，首次參加高爾夫比賽。

前高爾夫球王老虎伍茲在推特上宣布重返球場，將參加11月30日至12月3日在巴哈馬的阿爾巴尼高爾夫球場舉辦所舉行的英雄世界挑戰賽（Hero World Challenge），伍茲表示：「我很興奮能夠重回世界英雄挑戰賽，阿爾巴尼球場有完美的設定，能夠在這樣的球場比賽真的很棒。」

老虎伍茲今年4月動了腰椎手術，也是來近3年來第4次動背部手術，上個月，伍茲在總統盃上透露，已經開始作跑步、游泳等等，對於身體狀況有逐漸恢復感到樂觀，但也坦承最糟情況就是無法再打比賽。

英雄世界挑戰賽是伍茲本人及其基金會創立的比賽，1999年首次舉行，總獎金350萬美元。伍茲曾5次贏得該項比賽冠軍，去年在缺席美巡賽16個月之後，伍茲在這場賽事中復出，在17人的陣容中獲得第15名。