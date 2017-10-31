羽球》戴資穎法國賽奪冠 最新積分將海放所有人

〔體育中心／綜合報導〕「世界球后」戴資穎在法國超級賽掃進女單冠軍，結束近6個月冠軍荒，不僅更加穩固世界第一，總積分將寫下155天以來最高。

最新世界排名將在台灣時間11月3日公布，法國超級賽女單冠軍可獲9200積分，戴資穎最新積分將升至95539，而世界排名第2的辛度在法國賽獲第3，積分雖微升至82486，跟戴資穎差距仍拉開至13053。

這不是戴資穎今年最高的積分數字，她曾於今年6月2日寫下98989的誇張積分，跟當時第二名差距高達19652，後來因為參加世大運跟傷勢影響，差距一度縮小至11653，所幸小戴藉法國賽再拉開積分。

戴資穎在法國掃進今年超級賽第4冠，接下來仍有中國頂超賽與香港超級賽，找回狀態的小戴有機會把冠軍數往上推升，挑戰史上最多單季5座超級賽金盃的紀錄，也是國際羽總年度最佳女球員獎項大熱門。

11/3將公布的最新排名和積分

1 台灣 戴資穎 95539

2 印度 辛度 82486

3 南韓 成池鉉 75805

4 日本 山口茜 74599

5 西班牙 馬琳 73787

6 泰國 依瑟儂 68191

7 中國 孫瑜 63761

8 日本 奧原希望 63567

9 中國 陳雨菲 62150

10 中國 何冰嬌 62112

戴資穎總積分將寫155天以來最高。（資料照，法新社）