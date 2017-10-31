MLB》太空人「火」牛棚 道奇背水一戰首要突破韋蘭德

韋蘭德。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽聽牌的太空人，明天將到洛杉磯迎戰道奇，再一勝就能奪得成軍56年來首座世界大賽冠軍。不過，太空人的牛棚狀況欠佳，後援群在世界大賽的防禦率高達7.58，但太空人第六戰的先發是轉隊後還未嘗過敗績的韋蘭德（Justin Verlander），若道奇要將戰線拉至第七戰，就要想辦法突破韋蘭德。

昨天的第五戰，兩隊各用了6名後援投手，太空人最後在延長賽拿下勝利，以3勝2敗之姿首度在世界大賽聽牌，過去65支3勝2敗的球隊，有43隊封王，奪冠比率66.2％。

不過，太空人牛棚表現不穩，今年季後賽後援群共53局投球，被敲47安（包含13轟）、掉了35分，防禦率5.94。其中，在與道奇的世界大賽中，太空人後援群在19局投球中，一共掉了16分，被敲16安（包含5轟）、投出9次保送，防禦率高達7.58。

太空人終結者翟爾斯（Ken Giles）在季後賽表現糟糕，7場出賽只有1場沒掉分，季後賽戰績0勝2敗防禦率高達11.74，共7.2局投球被敲12安（包含3轟）、投出5次保送，被打擊率高達0.343，每局被上壘率（WHIP）為2.22。

為了拯救太空人薄弱的牛棚，球隊將先發的皮考克（Brad Peacock）、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）、麥修（Collin McHugh）等人調至後援，其中皮考克、麥卡勒兩人都是先發、後援兩頭跑，皆收到好的效果。

明天太空人的韋蘭德，他在今年季後賽出賽5場4場先發，繳出4勝0敗防禦率2.05的成績，他本季在季後賽先發時最少都能投到6局，相當能吃局數。韋蘭德轉隊太空人後，戰績9勝0敗，不過他生涯在世界大賽成績不佳，戰績0勝3敗、防禦率高達6.43。

翟爾斯。（資料照，USA TODAY Sports）