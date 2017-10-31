NBA》「除了勇士誰都不帶」 冠軍教頭有望長駐灣區

柯爾任內率勇士奪2冠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近4年率勇士奪下2冠的「冠軍教頭」柯爾（Steve Kerr）有望長駐灣區，美媒報導勇士總理麥爾斯（Bob Myers）和老闆拉寇柏（Joe Lacob）已向記者證實，明年夏天預計會與總教練柯爾續簽長約。

柯爾於2014年與勇士簽下5年2500萬美元（約新台幣7.53億元），現有合約將於明年季後到期，上任至今4年已率勇士奪下2冠，美媒指出勇士球團已與柯爾洽談續約多時，只是柯爾因為健康因素考量選擇暫緩行事。

「我們剛達成共識，會繼續等下去，我現在的合約還有兩年，想等到今年確定健康無恙再來談，我預料應該不會有大礙，而且我也不想去別的地方，所以我很確定，當我們要坐下來談的時候，很快就會搞定了。」柯爾說，向記者保證自己的健康狀況正持續好轉，他曾在2015年動了背部手術，季後賽期間缺陣11場比賽。

勇士多次與柯爾恰談續約。（資料照，法新社）

勇士老闆隨後向記者證實柯爾的說法，透露球團希望將來能續聘柯爾繼據執教，「我期待他能長期擔任我們的總教練，我們試過（要提前跟他續約），但他希望先觀望一下，想看看健康狀況如何，這是目前最要緊的。」勇士老闆拉寇柏說。

勇士老闆表示，由於柯爾現有合約還剩一些時間，所以球團和柯爾雙方能夠互相瞭解體諒，並對日後續約相當樂觀，「我想我們今年季中、甚至到明年夏天再談之前，都不會再講（提前續約）了，我很樂意長期聘用他，他真的很棒，我們都愛他。」

若健康狀況允許，柯爾表示自己樂意續為勇士效勞，笑稱自己是個糟糕的協商者，但也強調自己除了勇士、哪都不想去，「我完全不想去任何其他地方執教，我熱愛這裡、熱愛勇士、熱愛與Bob和Joe一起工作，我好愛球員們，我哪都不去。」柯爾說。

柯爾熱愛勇士球員。（資料照，法新社）