NBA》厄文砍24分、6助攻宰馬刺 率塞爾提克奪5連勝

厄文。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克明星後衛厄文（Kyrie Irving）今天在主場對馬刺，繳出24分、6助攻的亮眼表現，率球隊以108：94贏球，塞隊近期處於5連勝的狀態，這場勝利也是塞爾提克自2011年後首度贏馬刺。

上半場兩隊打完，塞爾提克僅領先5分，第三節塞隊靠著厄文、布朗（Jaylen Brown）跳出，單節打出26：18的比數，助球隊領先至終場，拿下勝利。開季2連敗的塞爾提克，近期打出5連勝的好成績。

厄文此役上場30分鐘，全場16投10中（包含3顆三分球）砍下24分，另有6助攻、3抄截、2籃板、1火鍋的表現；布朗得到18分，哈福德（Al Horford）14分、13籃板、5助攻、2抄截，替補的羅齊爾（Terry Rozier）繳出12分。

馬刺方面，替補的B.保羅（Brandon Paul）砍下全隊最高的18分，同樣也是板凳出發的蓋伊（Rudy Gay）得到14分，D.穆雷（Dejounte Murray）10分、5籃板、4助攻、2抄截，P.加索（Pau Gasol）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）各有11分。

塞爾提克此戰的團隊籃板有54顆，比馬刺團隊的40顆還多。

替補的B.保羅砍下全隊最高的18分。（美聯社）