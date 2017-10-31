MLB》諷刺！道奇3個月前不要他 明恐成最大惡夢

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽太空人明派出最穩的韋蘭德（Justin Verlander），有望一舉擊敗道奇奪冠。諷刺的是，3個月前韋蘭德想轉戰洛杉磯，卻因道奇不想吃下薪資而拒絕，如今恐成終結系列賽的關鍵人物。

老虎隊季中展開重建工作，韋蘭德被告知可能被交易，由於他擁有不可交易條款，虎王告訴球團他願意去洛杉磯，因為他休季期間會跟未婚妻阿普頓（Kate Upton）住在比佛利山，距離道奇球場只有半小時車程。

此外，道奇也有足夠薪資，還有令老虎滿意的新秀換來虎王，眼看是筆三贏的完美交易，卻因為道奇不願意吃下剩餘的5600萬美元（約17億台幣）薪資而告吹。

道奇最終換來達比修有，韋蘭德本來也不打算離開，但老虎隊告訴他，就算等到冬天，道奇也沒有想交易的意圖心，這讓虎王感到受傷，於是在831大限前最幾分鐘點頭答應太空人，成了今天道奇最大惡夢。

韋蘭德剛來休士頓的第一個禮拜就感受到太空人的誠意，總教練辛奇（A.J. Hinch）將他拉到旁邊，詢問球隊封王時要如何慶祝，看是要香檳乾杯、熱鬧派對，還是只要擁抱跟握手就好。「他們馬上讓我感覺有受到尊重，」韋蘭德表示，「我有點驚訝，一直記在心中。」

韋蘭德成為太空人走到今天的最關鍵人物，自從來到休士頓繳出9勝0敗、防禦率1.53，包括季後賽4勝0敗、防禦率2.05，明天他將再次掛帥先發，力拚個人和太空人的生涯首冠。

韋蘭德一心想前往洛杉磯，卻被道奇拒絕，因而投靠太空人。（法新社）

道奇選擇交易達比修有，而非韋蘭德。（法新社）