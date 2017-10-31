NBA》尼克真一哥！ 波辛傑斯飆生涯新高38分 率隊奪3連勝

波辛傑斯飆生涯新高38分。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕尼克今夏將安東尼送至雷霆，隨即進入「後甜瓜時代」，一哥重擔落在長人波辛傑斯（Kristaps Porzingis）身上，他今日再創生涯新高38分外帶7籃板、2助攻和3阻攻，率隊以116：110氣走金塊，拉出3連勝。

尼克頂著前戰擊敗東部強權騎士的極盛氣勢，今日上半場打得十分順手，尤其波辛傑斯兩節就進帳22分，率隊最多取得23分領先，不過易籃後，尼克反被金塊打出單節38：19攻勢，好在末節小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、波辛傑斯都拿10分，不讓勝利被對手奪走。

小哈達威進帳13分、4籃板，至於波辛傑斯生涯邁入第3賽季，前兩季扮演安東尼左右手，如今老大遠走他鄉後，波辛傑斯也迎來數據大爆發，從前兩季場均得分12.3、14.9分，如今提升至29.3分，且尼克這波3連勝，他場均貢獻33.3分，無愧為球隊一哥。

尼克另一連勝功臣為老將控衛傑克（Jarrett Jack），此仗貢獻6分、10助攻，稱職扮演進攻發動機，且他在這波連勝潮剛好都先發上陣。

金塊即便在下半場力圖振作，仍無緣在客場踢館成功，主力中鋒約基奇（Nilola Jokic）砍進6記三分球，繳出28分外帶8籃板、2助攻、1抄截和1阻攻；控衛穆雷（Jamal Murray）貢獻20分，只是大前鋒P.米爾塞普全場13投2中，僅拿8分，表現完全被波辛傑斯壓過。