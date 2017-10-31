NBA》恩比德、B.西蒙斯繳全能身手 率七六人賞給火箭2連敗

恩比德。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕七六人陣中兩大潛力好手恩比德（Joel Embiid）、B.西蒙斯（Ben Simmons）今日在客場碰上火箭都展現全面身手，並成功在第四節擋住對手反撲，以115：107取得2連勝。

七六人在26日剛被火箭E.戈登（Eric Gordon）上演絕殺，無緣在自家主場取勝，此次前來休士頓踢館，眾小將拒絕再輸，全場都未陷入落後，而火箭末節一度追到剩1分落後，但七六人在最後3分鐘僅讓對手進帳2分，也將勝利帶走。

恩比德上場24分56秒，共出手12次命中9球，貢獻22分、9籃板與5助攻； 負責控球的B.西蒙斯24分、9助攻與7籃板，A.強森（Amir Johnson）替補上陣有12分、10籃板，並殺出一位得分好手盧瓦屋-卡貝洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）上場16分41秒就拿17分。

哈登（James Harden）21投8中，攻下29分、7助攻、4籃板及4抄截，卻也發生7次失誤，E.戈登18次出手命中8球，包括5顆三分球，拿到25分、2助攻，火箭此仗團隊投籃命中率僅39.8％，三分線更是27.7％，在命中率不佳情況下，無法在主場奪勝並吞2連敗。

B.西蒙斯。（美聯社）