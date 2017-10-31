MLB》世界大賽拔終結者 太空人總教練：關鍵時刻仍用他

翟爾斯被拔終結者。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨鏖戰10局以13：12擊敗道奇，世界大賽取得3勝2敗搶先聽牌，終結者被拔的翟爾斯（Ken Giles）沒有上場，但對於總教練調度決定毫無怨言。

翟爾斯今年季後賽至今出賽7場，僅1場未掉分、獲2次救援成功，面對40名打者挨12安含3轟，季後賽防禦率高達11.7，世界大賽表現更加慘烈，第2戰登板被扛超前轟，第4戰登板面對3人次，一人都沒解決還挨超前安苦吞敗投。

總教練辛奇（A.J. Hinch）在第4戰輸球、被道奇扳成2：2平手賽後，宣布拔除翟爾斯的終結者職務，第5戰也確定不會讓他上場，昨由迪文斯基（Chris Devenski）和瑪斯古夫（Joe Musgrove）攜手關門拿下聽牌勝利。

翟爾斯第5戰被冰。（資料照，USA Today Sports）

總教練辛奇昨曾於賽前透露，翟爾斯對於這個調度決定不感意外、能夠瞭解，希望能與隊友待在一起。翟爾斯本人受訪時也坦然表示：「我沒有把工作做好，顯而易見，我讓球隊失望了。」

太空人明將踢館道奇挑戰客場封王，由強投韋蘭德 （Justin Verlander）掛帥先發，然而牛棚團隊防禦率不佳仍是隱憂，總教練表示會讓翟爾斯於世界大賽再度登板，但未言明是否會讓他重返終結者職位。

「他夠強悍、也有武器能夠應對，這是個大舞台，他很想把事情做好，就跟別人一樣，他得有所表現，他已經掙扎一陣子了。」總教練辛奇說。「不管怎麼樣，他得暫時放下終結者的事，如果我需要他來取得關鍵出局數，他會上場、然後盡力投出最棒的球。」

翟爾斯第6戰將在牛棚待命。（資料照，法新社）