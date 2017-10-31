NBA》柯瑞飆本季新高7顆三分攻下31分 勇士打爆快艇

柯瑞（右）。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今至洛杉磯史戴波中心挑戰快艇，上半場就狂轟74分，搭配「萌神」柯瑞（Stephen Curry）找回應有手感，全場飆進本季新高7顆三分球，以141：113大勝快艇。

勇士賽前4勝3敗，對於實力強大的他們而言此成績並不及格，此仗面對本季平均僅失92.4分的快艇，衛冕軍完全打通任督二脈，上半場狂轟74分；易籃後，灣區大軍手感持續發燙，逼得快艇提前舉白旗投降，黯然在主場兵敗。

柯瑞賽前場均雖能投進3.6顆三分球，貢獻27.6分，但他外線命中率僅34.7%，暫時是生涯最低點，此仗回到上季打得並不順的史戴波中心，他展現射手本色，僅打前3節，就出手14次命中7球，包括三分球11投7中，攻下31分、6助攻及5籃板。

杜蘭特（Kevin Durant）貢獻19分、6籃板、4助攻，D.格林（Draymond Green）16分、9籃板及6助攻，K.湯普森（Klay Thompson）挹注15分，勇士昨天面對活塞發生26次失誤，此仗僅12失誤。

快艇在前5場僅被拓荒者攻下103分，其餘都將對手得分壓在百分內，但這回卻被勇士打得潰不成軍，一哥葛瑞芬（Blake Griffin）拿16分，射手加林納里（Danilo Gallinari），D.喬丹（DeAndre Jordan）10分、11籃板，板凳出發的L.威廉斯（Lou Williams）17分進帳。

杜蘭特。（USA TODAY Sports）