NBA》聯盟輪休新規定 馬刺帕總感到疑惑

馬刺總教練帕波維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA聯盟為了遏止「養生籃球」風氣，確保電視前及買票進場看比賽的球迷有權欣賞精彩的球賽，今年球季開始將對刻意輪休健康或多名球員的球隊，處以至少10萬美元（約新台幣303萬元）的罰款。不過，馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）仍好奇，哪些球員適用這規則。

NBA聯盟今天賽季提早1週開打，減少「背靠背」（back-to-back）的行程，帕波維奇對此表示樂見賽程的改變，「他們減少連打兩天、或是5天4戰這一類的行程，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）有聽進去，我認為這幫助很大，這說明他有多關注球員們和賽程，球迷們也是很重要，我們必須了解。」

不過，若球隊在單場比賽刻意讓健康或多名球員、或在全國轉播的賽事輪休健康球員，聯盟有權懲處，若輪休要優先選主場的比賽。

帕波維奇至今仍此感到疑惑，「在電視轉播的比賽中，我唯一想知道的是哪些球員要按照這規則？」他表示，「我忘了是哪個字，誰是重要球員、或是明星選手、或是招牌球員？那字不是形容詞，但哪些球員適用這規則？你要告訴我們哪些球員是招牌球員、哪些不是？」

帕波維奇表示，「我猜我不讓他打，就會遭受罰款，那我就會知道哪些是招牌球員。」