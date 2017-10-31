MLB》道奇後援燒太兇！曾投5.2局無安打 伍德牛棚待命

背水一戰的道奇明回到主場，要將戰線延至第七戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第六戰將移師到洛杉磯，背水一戰的道奇回到主場，除了37歲先發投手希爾（Rich Hill）要能穩定戰局外，曾在世界大賽第四戰投出5.2局無安打的伍德（Alex Wood），也將在牛棚待命。

道奇昨用了7名投手，除了先發克蕭（Clayton Kershaw）外，後援群包含日籍投手前田健太、瓦森（Tony Watson）、摩洛（Brandon Morrow）、辛格尼（Tony Cingrani）、史卓普林（Ross Stripling）、終結者簡森（Kenley Jansen）。

其中，在季後賽都以後援為主的前田健太在第五戰也掉分，但他在這次季後賽出賽8場，戰績2勝0敗防禦率0.93，表現相當優異；而終結者簡森1.2局用了33球被敲2安失1分吞敗，這系列賽也有1次砸鍋，他在今年季後賽出賽11場，戰績1勝1敗4救援點，防禦率1.98。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）規劃除了日籍投手達比修有和克蕭外，其他人都要在牛棚待命，這也包含第四戰的先發伍德，他本人也有意願，「我會盡快做好準備，如果我們有第七戰，我也準備好了。」

伍德。（資料照，法新社）