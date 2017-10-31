籃球》太帥啦！ 陳盈駿、周儀翔代言西裝 帥氣造型曝光

周儀翔（左）、陳盈駿代言西裝。（引爆運動訓練EMPOWER提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕陳盈駿、周儀翔日前在中國CBA籃球職業聯賽迎來處女秀，所屬的經紀公司引爆運動訓練EMPOWER在今日公佈兩人帥氣的西裝照，希望他們不僅能在球場上展現精湛的球技，球場下也能塑造職業運動員的形象及態度。

陳盈駿今晚7點35分將迎來CBA第2戰，他將代表廣州龍獅碰上由中國球星易建聯領軍的廣東宏遠；效力江蘇同曦的周儀翔也要對戰北京首鋼。

周儀翔（左）、陳盈駿代言西裝。（引爆運動訓練EMPOWER提供）

不只陳盈駿、周儀翔穿得帥氣，在世大運男籃賽表現精湛的李愷諺、黃聰翰、蘇奕晉都一同穿上東潮時裝西服（EASTREAM）並搭配專業造型團隊YUP STUDIO拍攝一系列時裝西服的形象拍攝。

世大運男籃代表李愷諺（左起）、蘇奕晉、黃聰翰代言西裝。（引爆運動訓練EMPOWER提供）

EMPOWER經紀人王俊傑表示，「對很多人來說籃球員往往跟時尚有點聯想不起來，刻板印象總是寬鬆沒什麼變化，東潮時裝西服為時尚圈及潮流圈的第一品牌，感謝他們贊助球員量身訂做的時尚西服，讓球員們在球場下出席正式場合時能夠有流行帥氣挺拔且不失正式的西裝。」

EMPOWER執行長楊勝凱說：「我們希望透過這次與東潮時裝西服以及YUP STUDIO的三方合作，能夠讓大家注意到球員們時尚流行方面的潛力，其實也有不少NBA球員與設計師聯名、出席時裝秀、對服裝產業的投資、代言。」

引爆運動訓練EMPOWER旗下擁有不少國內、旅外出色的籃球員，他們不僅想替球員打造時尚形象，並預計與知名品牌視覺行銷團隊，推出台北世大運台灣男籃的紀念商品及球員專屬品牌，希望讓這些認真的球員能被更多人看見。

周儀翔（左）、陳盈駿代言西裝。（引爆運動訓練EMPOWER提供）

周儀翔。（引爆運動訓練EMPOWER提供）

周儀翔。（引爆運動訓練EMPOWER提供）

陳盈駿。（引爆運動訓練EMPOWER提供）