台灣大賽Live》林泓育二壘打開啟大局 桃猿9：1領先兄弟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 5 0 4 9 8 0 兄弟 1 0 1 1 0

三局上：Lamigo桃猿進攻

洪宸宇再度面對桃猿中心棒次仍遭遇危機，首棒的王柏融安打上壘後，林泓育瞄準一顆極低的變化球敲出左外野二壘打，王柏融跑回第6分。

丟分後洪宸宇的狀況仍掙扎，對陳俊秀投出保送，又被桃猿突襲短打推進，中信兄弟終於宣佈換投，改由「轉運手」官大元接手，洪宸宇留下2局投球，共丟6分責失退場。

官大元上場後，面對二三壘有人的情況，先用三振解決首局開轟的林承飛，接著詹智堯敲出內野安打上壘，桃猿攻下第7分，接著又在一三壘有人時發動雙盜壘戰術，陳俊秀成功跑回第8分。

接著官大元發生暴投，詹智堯跑上三壘，在靠著藍寅倫的安打串聯，桃猿此局大有斬獲，狂吞4分大局，以9：1遙遙領先中信兄弟。

二局下：中信兄弟進攻

賽格威對首棒的陳子豪投出保送，接著三振掉「恰恰」彭政閔，陳子豪嘗試盜壘失敗，揮棒掩護的林明杰也遭三振。

二局上：Lamigo桃猿進攻

面對桃猿後段棒次，洪宸宇找回信心，送出三上三下。

一局下：中信兄弟進攻

無獨有偶，桃猿先發賽格威首局也遭遇危機，一上場就被兄弟開路先鋒王威晨敲出平飛安打，吳東融靠觸身球保送後，周董周思齊敲出滾地球推進跑者上二三壘，最後中信兄弟靠詹子賢敲出高飛犧牲打拿下第1分，比數形成1：5。

一局上：Lamigo桃猿進攻

取得2勝1敗優勢的Lamigo桃猿，今天作客台中洲際棒球場力拚聽牌，中信兄弟推出洪宸宇先發，但首局就面臨滿壘危機，開賽被連敲2支安打，接著再對「大王」王柏融投出保送，形成滿壘，雖然洪宸宇接著三振掉大砲林泓育，但仍被陳俊秀敲出落點幸運的德州安打，桃猿首局就拿下2分領先優勢。

不過洪宸宇的惡夢還沒完，解決掉郭嚴文後，被「阿飛」林承飛敲出左外野方向3分彈，桃猿首局大有斬獲，強攻中信兄弟5分大局。

林承飛敲出關鍵三分砲。（記者廖耀東攝）

先發名單

中信兄弟

1.王威晨 三

2.吳東融 游

3.周思齊 左

4.詹子賢 右

5.張志豪 中

6.陳子豪 指

7.彭政閔 一

8.林明杰 捕

9.潘萣翔 二

洪宸宇 投

Lamigo桃猿

1.藍寅倫 右

2.林智平 三

3.王柏融 左

4.林泓育 指

5.陳俊秀 一

6.郭嚴文 二

7.林承飛 游

8.詹智堯 中

9.嚴宏鈞 捕

賽格威 投