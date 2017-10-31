台灣大賽連續場次觀眾破萬中斷

〔記者徐正揚／台北報導〕2017年台灣大賽第3戰今天在台中洲際棒球場舉行，觀眾人數9404人，中斷台灣大賽從2012年第5場起連續25場觀眾人數破萬的紀錄，洲際球場台灣大賽連續11場觀眾人數破萬的紀錄也中斷。