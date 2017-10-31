台灣大賽》勝分差破21年紀錄 桃猿19：3血洗兄弟聽牌

林承飛全場敲8打點，打破台灣大賽紀錄。（記者廖耀東攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕中信兄弟返回洲際主場，台灣大賽第3戰卻不如預期，投手群相繼崩盤，被Lamigo桃猿猛打21安，3：19苦吞第3敗；猿隊若於2日（四）第4戰贏球，就能拿下近4年第3冠。

兄弟此役推出土投洪宸宇先發，他只投了2.1局即失8分責失退場，包含開局被林承飛擊出3分砲，3上雖趕緊換上官大元欲止血，但他沒能守住洪宸宇留下的壘包，再擴大失分，第3任投手吳哲源4上接手，也丟3分，讓桃猿得分早早突破雙位數。

別於猿隊如魚得水，兄弟打線遭到賽格威壓制，8局僅拿3分，而猿隊9上陽耀勳、林承飛再敲長打，灌進4分大局，9下兄弟也無法從陳禹勳手中再添分數，以16分的懸殊差距輸球。

桃猿隊以19：3贏球，打破1996年台灣大賽G1統一15：2擊敗味全，成為比分差最懸殊的一戰，得分也是史上最高；此外，前3戰得分38分，也改寫統一1996年27分的紀錄。

林承飛首局開轟，幫助桃猿打下勝基。（記者廖耀東攝）

此役桃猿游擊手林承飛貢獻3支長打、1支全壘打，不僅擠下張泰山，以20歲又206天成為總冠軍賽史上最年輕開轟的球員，單場8分打點則超越2001年王傳家、2016年林智勝6打點的紀錄，樹立台灣大賽障礙；陳俊秀繳出4支4、5次打擊全上壘，王柏融也有3支安打「猛打賞」表現。

過去桃猿在2012、14年封王，都是先取得3勝1敗，史上拿下3勝1敗的封王機率則有85%，後天猿隊推出王溢正，力拚總冠軍最後1勝；而在1勝3敗逆境下奪冠，史上僅有2次，分別為2001年兄弟以及2015年桃猿，中信兄弟能否守下第4戰不被拋彩帶，關鍵一戰交由首戰洋投伍鐸再度掛帥先發鎮守。