中職》分數越打越多 洪總：我也很意外

洪一中（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊以19：3擊敗中信兄弟，率先搶到台灣大賽聽牌優勢，總教練洪一中表示，對於季後賽打這麼多分，自己也很意外。

桃猿全場繳出20安，王柏融、陳俊秀、林承飛都有猛打賞，洪一中表示，能打這麼多安打，不是每一場都有的事，「今天季後賽打者麼多分我也很意外，前一天打超過十分已經很意外了，今天分數得更多，真的很意外。」洪一中說，打擊教練（曾豪駒）都有提醒選手，叮嚀攻擊策略，都收到不錯效果。

洪一中表示，季後賽和季賽不同，打完就結束，沒辦法鬆懈，調度上就不會考慮大比分，「比賽打到最後9局結束才算結束，過程除了8、9局有換一些人之外，我們還是戰戰兢兢，比賽結束才算數。因為明天休兵，不會像季賽有疲勞的狀況。」

而今天8打點創紀錄，20歲小將林承飛拿下單場MVP，他也把好表現歸功於打擊教練，「上去打擊，打擊教練很明確的說，『打自己想要的球就好』，因為我每次上去都有滿多想法，都是打擊教練提醒專注一顆球就好。」

至於破紀錄的心情，林承飛說，雖然很興奮，但還沒拿總冠軍，「等確定拿了再來開心，現在一樣不能鬆懈，畢竟每場比賽都很重要。」

林承飛8打點破紀錄，獲選MVP。（記者廖耀東攝）