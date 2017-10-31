台灣大賽》史上最大屠殺 桃猿打擊狂破5大紀錄

林承飛今天表現超瘋狂。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天在中信兄弟主場以19：3的懸殊比數痛宰兄弟，搶下系列戰第3勝聽牌，這場比賽桃猿打者共創下多項紀錄。

1.台灣大賽史上最多得分

桃猿今天攻下19分，超越了1996年統一獅對味全龍打下的15分紀錄，成為史上新高。

2.單場21支安打，歷史第2多

台灣大賽史上共有3場比賽掃出過20支以上安打的瘋狂成績，分別是1996年的統一獅在首戰狂敲24安、2002年兄弟象對中信鯨單場敲出20安、以及今天的桃猿對中信兄弟狂敲21安。

3.林承飛20歲開轟，刷新台灣大賽紀錄

今天為20歲又206天的林承飛，在首局轟出3分砲奠定猿隊勝基，讓他超越了張泰山22歲又4天在台灣大賽開轟的紀錄。

4.單場8打點，林承飛寫下台灣大賽新歷史

在今天之前，台灣大賽史上單場最多打點紀錄分別為2001年的王傳家，以及2016年的林智勝以6打點共同保持，林承飛今天共上打擊區5次，敲出3支安打以及1次高飛犧牲打，寫下8分打點的聯盟新紀錄，未來恐怕難以超越。

5.勝分差寫史上新高

桃猿19：3大勝兄弟，勝分差高達16，超越1996年統一獅對味全龍的15：2多達13分勝差的歷史紀錄。