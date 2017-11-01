2017 台北世大運

MLB》古利爾遭噓爆 道奇先發「加碼」引熱議（影音）

2017/11/01 08:50

〔體育中心／綜合報導〕古巴打者古利爾（Yuli Gurriel）對達比修有做出歧視動作，引發軒然大波，今天太空人作客道奇球場，古利爾在賽前唱名、上場打擊時皆遭高分貝噓聲伺候。

古利爾歧視事件爆發後，雖然在太空人主場仍獲龐大歡呼聲，轉戰道奇球場就難逃噓聲，賽前唱名時先被噓一波，首次上場打擊再被超過五萬的主場球迷怒噓，表達強烈不滿。

有趣的是，道奇先發投手希爾（Rich Hill）因為對古利爾的歧視行為不是很高興，對決前還先走下投手丘，讓主場球迷噓久一點。

古利爾今天賽前想找這位日投親自道歉，但被拒絕，達比修透過翻譯表示，「他說想跟我私下道歉，我跟他說不必這樣做，你已經發聲明了，而且我也沒有那麼生氣。」

希爾讓道奇球迷噓久一點：

相關關鍵字： MLB 達比修有 世界大賽

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