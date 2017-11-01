2017 台北世大運

MLB》太空人聽牌開轟先攻分 他問鼎世界大賽MVP（影音）

2017/11/01 09:30

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第六戰，太空人史普林格（George Springer）開轟先馳得點，追平一項世界大賽紀錄，強勢問鼎系列賽最有價值球員（MVP）。

史普林格3局上砲轟道奇先發希爾（Rich Hill），這是他在世界大賽的第四轟，4發都是追平、超前比分的全壘打，追平1972年Gene Tenace的紀錄。

太空人今作客道奇球場，遠在2000多公里之外的美粒果球場，擠進不少當地球迷觀賞大螢幕，看見史普林格開轟時相當興奮。

美粒果球場轉播派對：

美粒果球場湧進超多球迷。（取自推特）

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