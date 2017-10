MLB》太空人聽牌開轟先攻分 他問鼎世界大賽MVP（影音）

Springer puts the Stros on top! #earnhistory #astros #dodgers pic.twitter.com/qfhMajeMMT

〔體育中心/綜合報導〕世界大賽第六戰,太空人史普林格(George Springer)開轟先馳得點,追平一項世界大賽紀錄,強勢問鼎系列賽最有價值球員(MVP)。

史普林格3局上砲轟道奇先發希爾(Rich Hill),這是他在世界大賽的第四轟,4發都是追平、超前比分的全壘打,追平1972年Gene Tenace的紀錄。

太空人今作客道奇球場,遠在2000多公里之外的美粒果球場,擠進不少當地球迷觀賞大螢幕,看見史普林格開轟時相當興奮。

美粒果球場轉播派對:

Minute Maid Park is packed and ready to party! #WorldSeries https://t.co/PJT1xwUwWF