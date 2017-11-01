MLB》馬林魚欲交易「怪力男」省錢 紅襪想要他？

史坦頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基球星基特（Derek Jeter）接手馬林魚，季後首要目標就是把團隊薪資降低，包含可能交易「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）等人。波士頓媒體《MassLive》認為，紅襪可以考慮透過交易換來史坦頓，但必須考慮利益得失。

紅襪隊本季長打火力不足，整季168轟排在倒數第四，長打率0.407則排在倒數第五，可見球隊欠缺長打好手。波士頓媒體《MassLive》認為，紅襪若要透過交易換來史坦頓，可望增加球隊火力。史坦頓本季繳出59轟、132分打點，是國家聯盟今年的全壘打王、打點王。

馬林魚計畫把明年團隊薪資從1億4000萬美元砍到9000萬美元，史坦頓高昂的薪資就是球隊的負擔。他在2014年季後與馬林魚簽下一份長達13年總值高達3.25億美元的大型延長合約，明年年薪從1450萬美元飆上2500萬美元，而且他有權在2020年跳出。

《MassLive》分析，若交意來史坦頓，紅襪薪資每年要多增加約2500萬美元，而球隊陣中不乏高薪球員，包含普萊斯（David Price）平均3100萬美元的薪水、H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）平均2200萬美元的薪資、波瑟羅（Rick Porcello）平均約2062.5萬美元的薪水。

該文指出，2018年季後，包含國民哈波（Bryce Harper）、金鶯三壘手馬查多（Manny Machado）、藍鳥強打唐納森（Josh Donaldson）、「海賊王」A.麥卡琴（Andrew McCutchen）、太空人王牌凱可（Dallas Keuchel）、印地安人強投米勒（Andrew Miller）等人都將成為自由球員，而道奇王牌克蕭和普萊斯都有機會在這年跳出合約。

《MassLive》認為，以平均2500萬美元對於來說史坦頓是合理的，但這可能是5至10年內的超級巨星價碼，而且史坦頓必須保持健康、以及擁有相對的成績。該文也說，2028年走完合約，史坦頓年紀也高達38歲了。

另外，對於馬林魚想交易史坦頓來節省團隊薪資，史坦頓上美國廣播公司（ABC）「吉米金摩秀」（Jimmy Kimmel Show）時，對此直呼「瘋狂」，他預計將在世界大賽結束後與新老闆們見面。

史坦頓。（資料照，法新社）