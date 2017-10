MLB》道奇總仔驚異調度 先發遭勸退怒摔水杯（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇先發希爾(Rich Hill)今在世界大賽第六戰先發,僅投4.2局就被換下場,退場後相當不開心,在休息室弄倒一排倒滿水的杯子,所幸牛棚接手後幫他解除危機。

希爾前3局僅被史普林格砲轟掉1分,5上開局被連敲2支安打,太空人0出局攻占二三壘,不過希爾穩住陣腳,連飆2次三振,面對史普林格則故意四壞堆成滿壘,準備抓下棒柏格曼(Alex Bregman)。

未料道奇總教練羅伯斯跑上投手丘,希爾臉上表情顯然不是很開心,隨後羅伯斯毅然決然讓莫羅(Brandon Morrow)接手比賽,希爾感到相當失望,回休息室弄翻一排倒滿水的杯子。

所幸莫羅順利讓柏格曼擊出滾球出局,比分維持0:1落後,由於是好的結果收場,換場過程中,希爾向羅伯斯談話擁抱,化解尷尬。

希爾相當開心莫羅解危:

Morrow gets out of it and Rich Hill has changed his tune. #WorldSeries pic.twitter.com/4zKGi1cWPl

When they forget your McDonald's order at 3 am vs. when they bring it to you and tell you that it's on the house. pic.twitter.com/cUQ6uLS8a9