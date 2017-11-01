MLB》道奇總仔驚異調度 先發遭勸退怒摔水杯（影音）

Rich Hill with no regard for California’s water supply pic.twitter.com/Kz6BvLa5Tn — Jeff Eisenband （@JeffEisenband） 2017年11月1日

〔體育中心／綜合報導〕道奇先發希爾（Rich Hill）今在世界大賽第六戰先發，僅投4.2局就被換下場，退場後相當不開心，在休息室弄倒一排倒滿水的杯子，所幸牛棚接手後幫他解除危機。

希爾前3局僅被史普林格砲轟掉1分，5上開局被連敲2支安打，太空人0出局攻占二三壘，不過希爾穩住陣腳，連飆2次三振，面對史普林格則故意四壞堆成滿壘，準備抓下棒柏格曼（Alex Bregman）。

未料道奇總教練羅伯斯跑上投手丘，希爾臉上表情顯然不是很開心，隨後羅伯斯毅然決然讓莫羅（Brandon Morrow）接手比賽，希爾感到相當失望，回休息室弄翻一排倒滿水的杯子。

所幸莫羅順利讓柏格曼擊出滾球出局，比分維持0：1落後，由於是好的結果收場，換場過程中，希爾向羅伯斯談話擁抱，化解尷尬。

希爾相當開心莫羅解危：

Morrow gets out of it and Rich Hill has changed his tune. #WorldSeries pic.twitter.com/4zKGi1cWPl — Yahoo Sports （@YahooSports） 2017年11月1日