38歲老將阿特利。(法新社)



〔體育中心/綜合報導〕世界大賽第六戰,比賽中段上來守二壘的38歲老將阿特利(Chase Utley)打擊近況極差,自9月30日之後,29打數沒有敲安,他面對韋蘭德(Justin Verlander)仍靠著觸身球上壘,讓道奇後來開啟2分逆轉攻勢。

6局下道奇無人出局攻占一壘,輪到阿特利打擊,他被韋蘭德丟一顆91英哩的變速球砸中右腳上壘,這讓他生涯累積的觸身球有199顆,排在大聯盟史上第8,也是現役球員中最多。

道奇無人出局攻占一、二壘,泰勒(Chris Taylor)敲出帶有1分打點的二壘安打,並攻占二、三壘,席格(Corey Seager)擊出高飛犧牲打,讓道奇以2:1超前比數。阿特利回來得分,成為近60年來最老的超前分球員。

Chase Utley showed no emotion while getting hit by a Justin Verlander pitch. #WorldSeries pic.twitter.com/TGeokiQ2Ow