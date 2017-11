〔體育中心/綜合報導〕世界大賽第六戰,道奇佩德森(Joc Pederson)敲出陽春砲,為道奇再添保險分,他相當振奮,不但搥胸鼓舞,跑回本壘時還向休息區的隊友們比出手勢。

佩德森在例行賽繳出11轟、35分打點、0.212打擊率,8、9這兩個月都沒有全壘打出現。季後賽開打後,道奇首輪對上響尾蛇,佩德森並未在球隊的名單內。而到了國聯冠軍賽時,道奇將佩德森放進名單。

世界大賽開打後,佩德森狀況火熱,至今打了六場,佩德森出賽5場就敲了3發全壘打、共有5分打點,打擊率高達0.357,包含第二戰的陽春砲、第四戰的三分砲,以及今天這場的陽春砲,可說是球隊的關鍵人物之一。

