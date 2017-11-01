MLB》喝酒打球國外有案例 他曾宿醉飆完全比賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟大老闆辜仲諒昨進場看球，賽前對「五虎將」冰風暴事件說重話，強調要成功一定要有紀律，並說沒聽過國外有選手邊喝酒邊打球。事實上，大聯盟確實有選手如此，甚至還在宿醉狀態下投出完全比賽。

大聯盟著名酒鬼、洋基前左投威爾斯（David Wells）曾在2003年自傳《我不完美》一書中坦承，1998年5月17日在洋基球場投出的完全比賽，其實是帶著「半醉、眼睛佈滿血絲、頭昏眼花的宿醉」投完比賽。

即便前晚凌晨五點上床、僅睡了一個小時，威爾斯在賽前熱身狀況就不錯，並在4萬9820名觀眾前連續解決雙城隊27名打者，投出大聯盟史上第15場、洋基隊史第2場的完全比賽。

威爾斯過去專訪提到藉由酒精放鬆，也有不少人懷疑過真實性，前水手投手莫耶（Jamie Moyer）就認為，威爾斯或許會為了賣書而誇大事實，但時任洋基總教練托瑞（Joe Torre）認為威爾斯應對自傳說的話負責任。

威爾斯將成功歸功於喝酒也引來許多質疑，前太空人球星巴格威爾（Jeff Bagwell）就說，「你的確無法在他投出完全比賽責怪他宿醉，但當你被對手轟炸的時候呢？你是不是也宿醉了？這是為什麼我們不應該再討論這種東西。」

洋基總管凱許曼也說，無論是更衣是或洋基球場都不會提供酒類飲品給球員，但也坦言無法去追蹤球員是否有買酒，「我沒辦法去管他們在私生活中要做什麼。」沙巴西亞（CC Sabathia）就曾因為長久以來的酗酒問題錯過2015年季後賽，後來進入戒酒中心治療後才回歸球場。

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