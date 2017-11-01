MLB》達比修明對決「曲球魔人」 歷史數據有利道奇？

達比修有明先發，對決太空人麥卡勒。（資料照）

〔記者林子翔／綜合報導〕道奇今天擊敗太空人，明天兩隊將打生死第七戰，道奇將派出日籍投手達比修有先發，而太空人則推出「曲球魔人」麥卡勒（Lance McCullers Jr.），兩隊投手也將全部做好出賽準備。達比修有表示，他將把所有的注意力都放在明天的比賽。

達比修有在世界大賽第三戰先發，但他僅投1.2局失4分吞敗，總計今年季後賽三場先發，達比修有繳出2勝1敗防禦率4.15的成績。

先前出現太空人古巴籍打者古利爾（Yuli Gurriel）嘲諷達比修有的歧視風波後，達比修有今對此表示將專注明天的比賽，「我不會太注意過去發生的事情，就是專心準備這一戰，並希望能投出好表現。」他認為，這幾天在牛棚練投，滑球狀況感覺不錯。

達比修有表示，他聽到太空人王牌凱可（Dallas Keuchel）、以及韋蘭德在抱怨球很會飛，起先沒有很在意，他仍用例行賽的用球在牛棚丟球，「直到我上投手丘後才發現，我的滑球不太會跑、而且角度也不犀利，賽後才意識到，我無法完整投球，沒辦法掌握最後的出手點，這不合常理。」

達比修有說，他後來看新聞，有人說球表面變光滑，「我不清楚是否該調整身體和投球動作、或是球的問題，這很難說，但就是這樣，我只能從中學習，準備好明天上場投球。」

而太空人在這場關鍵戰役則是由麥卡勒先發，他在今年季後賽先發、後援兩頭跑，繳出1勝0敗防禦率2.95，有1次救援點。

這場世界大賽第七戰，是大聯盟史上第39次，而近年來包含2016年的小熊、2014年的巨人，都是在客場拿下世界大賽冠軍，過去38場的第七戰生死戰，主、客場球隊各有19勝。

不過，自1985年開始，在大聯盟7戰4勝制比賽的歷史中，若主場球隊在2勝3敗的情況下回主場贏得第六戰，第七戰的關鍵戰役，主場球隊16次中贏得14次，唯二的兩次輸球，是2006年大都會在國家聯盟冠軍賽不敵紅雀、皇家在2014年世界大賽不敵巨人。

達比修有。（法新社）