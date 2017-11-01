LOL》閃電狼隊經理親上火線 透露2018陣容會有「不小」變動

[1]針對閃電狼世界賽表現，隊經理四葉10月30日線上直播一一回應網友提問。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區的台灣戰隊閃電狼在S7世界賽小組賽只打出1勝5敗戰績，糟糕表現讓許多網友斥責。對此，閃電狼隊經理四葉10月30日線上直播一一回應網友提問，嚴正否認「人情戰隊」一詞，並表示過去一年找了20位台服高端練習生，卻連韓服鑽一都打不上；儘管如此，四葉也透漏，閃電狼明年春季賽的教練團及選手會有「不小」變動，牛排不續約可能性也很大。

世界賽隨著時間進展，即將來到總冠軍決賽，眼看一一落敗的戰隊很快都在官方微博、推特與臉書表達本屆世界賽的反省抑或是展望，但台灣國內的粉絲卻遲遲盼不到當初認為籤運佳，卻只打出一勝五敗慘澹成績的閃電狼回應，直到10月的最後一天，閃電狼隊經理四葉終於親上火線，花了四小時一一回應網友問題。

前段問題，主要都針對在上路選手MMD身上，不少提問均為「請問MMD要換了嗎？」、「MMD何時退休？」，因此，四葉前段也主要針對MMD一事，四葉坦言，MMD大部分比賽都打不好，確實也不是世界頂尖上路，「但他也拿了4次LMS冠軍，大家都知道這是五個人的遊戲，真的不是你找一個人來躺贏靠其他四個人就能拿到四次冠軍」。

四葉進一步解釋，他並非無視MMD的實力問題，光是過去一年閃電狼至少測試20位訓練生，「我們找了超多上路，但真的沒有能用的」，閃電狼分別給練習生韓服帳號，很多人本來在台服都是500、600分，但打了三四天，卻只卡在白金一，上不了鑽石。

四葉再以台服高端玩家「獅子丸」為例，並指出獅子丸本來是閃電狼二隊上路，也測試很久、心態也好，更給予團練機會，可是雙方都知道他自己很難在一隊有機會，離開閃電狼後，有一隊ECS隊伍想找他測試，卻連測試都沒過關，「連ECS聯賽隊伍都不要他，不是隨便誰都可以取代MMD」。

「你要養出ZIV一個選手要給他很長時間，你拉一個新人光要拿LMS冠軍就不是那麼容易。」四葉指出，包括「黑焰」、「獅子丸」，很多練習生真的來到閃電狼這，看到MMD練習量跟韓服SoloQ場上相遇，都向他表示「你們有MMD，不太可能需要我了，因為MMD的確很強，沒有網友講得那麼弱」，因此，截至今日，「MMD還是閃電狼最好最適合的上路」。

「我沒有說MMD很強、也沒有說大家嘴爽沒，我們打不好本來就是該噴，該出來解釋虛心接受大家建言，我們真的很努力找比MMD更好的上路，們也很積極找很好的上路跟他競爭。」

至於為何不找對岸或韓援？四葉指出，對岸選手會有簽證問題，曾經找過，卻卡在簽證難關；至於韓援，他坦承，當初曾經找過韓援的失敗例子，讓閃電狼後勤變成很消極看待找韓援一事，至於HKA的Riris或是JT的Rest，他也很羨慕，但人家就是有本事。

反過頭來，四葉也說，其他戰隊也很羨慕閃電狼找到Maple、蛇蛇、Betty、Karsa等人，「就不可能是我一個人玩就好了啊」。

對於明年展望，四葉也說，閃電狼在2018春季賽前，有在談別隊離開的選手或自家練習生，目前還不能透漏是誰，只有說J Team的上路選手「早晨」也在談，但八字還沒一撇，他也說，不會騙自己說一定有人可以超過MMD，但至少人選有好幾位，「火龍確實是其中之一」。

至於教練組部分，總教練牛排有很高機會不會留在閃電狼，四葉指出，牛排覺得LMS環境太沒有挑戰性，有很高機會想去海外戰隊挑戰，但同樣還沒確定。