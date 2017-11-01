LOL》為何不帶替補？閃電狼：帶不能上場選手是浪費時間

[1]閃電狼本屆世界賽第六人選擇帶分析師CYO（左二）引發網友批評。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕台灣戰隊閃電狼在《英雄聯盟》S7世界賽小子賽只打出一勝五敗，令國內粉絲及網友們十分失望，其一就是閃電狼「第六人」竟然是分析師CYO，而非任一自家練習生。沉澱半個月後，閃電狼隊經理四葉於10月30日親上火線回應網友問題，針對替補一事，他坦言過去兩屆世界賽，閃電狼的確沒有培養出可以做為戰力的第六人，該檢討，但如果帶個不能上場的人去那，「一直在打單排、觀光、透過電視看比賽，對選手養成零幫助，是在浪費那個人時間」。

除了回應有關MMD問題外，另一大重點便是「世界賽第六人」，開台四葉直接表示「不帶第六人決定是我做的」，他坦白，不是百分百沒有把錢當作思考點，根據他過去的實驗，如果世界賽那麼長期盃賽帶一個不可能上場的人，如過去的Rins，其實是浪費選手時間。

但四葉也說，這樣的前提示替補不可能取代先發，如果今天可以像SKT的Blank以及Peanut，當然可以帶，但是閃電狼真的沒有任何一個替補是先發生病時可以很放心交給替補，「哪怕是ahq的西門及Chawy，但閃電狼沒有這樣的選手」。

「你們一定很好奇為何要登錄CYO。」四葉接著解釋，如果他不登入CYO，登錄練習生「火龍」，情況一樣，「上場就是等著輸」，他也表示，「你也可以說閃電狼是過去兩年沒有培養出很棒的第六人，才有現在的局面，這個鍋是後勤要扛」。

「我們每次用替補被屌虐、用RINS也很抖，你可以說後勤菜不會使用第六人。」四葉說明，agq帶二隊的鮪魚去中國是覺得可以幫助Albis，但他認為閃電狼沒有任何一個練習生可以幫助到選手。

但沒有第六人並非代表閃電狼不重視替補發掘，四葉說明，ECS第一屆冠軍也是閃電狼二隊，後來沒有繼續組二隊比賽是因為覺得ECS制度不夠完善，每每有隊伍選手不打或跑掉，卻以棄權收場，這樣的賽制不健康，因此，閃電狼的做法改成全心讓選手在SoloQ單排訓練技巧，「先排分再教他團隊合作」，這是兩年下來累積的方式。

「我們也還是有練習生，沒有放棄培養，也沒有說要靠這群選手打一輩子。」四葉指出，目前閃電狼還有四名練習生，但他也坦言，「我們就是換血沒那麼成功，找不到又年輕又強的來取代，至於現階段我們還沒搬出年輕選手在檯面上給各位看到」，但絕對沒有停下來尋找。

他舉例，JT的Alex與華義Epic兩位打野選手本來都是閃電狼的練習生，但也因為兩位都很難取代Karsa，更不可能坐等到Karsa退休或合約結束，所以Epic給了華義，Alex也是自己決定走人，去JT尋找機會。

至於其他零星提問，如「找叉燒回來當顧問？」四葉僅回應，過去兩年主教練都是牛排，所以問題不是說花錢找不找叉燒回來當教練，總之，在牛排很高機會不會續約情況下，明年教練陣容一定會有不少變動。

至於PTT上關於Betty的八卦是否為真？四葉表示，九成假、一成有可能，但不評論，他也直接表示，Betty已經跟閃電狼完成續約。