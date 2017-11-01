全中田徑錦標賽》「最速雙胞胎」姊姊張秝羚飆12秒24 破國女大會

陳莞玫（左起）、坂野七海、檀上明日、張秝羚、鄭歆瑩與張博雅。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106年全國中等學校田徑錦標賽今在台北田徑場點燃戰火，來自雲林東南國中「最速雙胞胎」姊姊張秝羚在台日青女100公尺交流賽，跑出12秒24僅次於高市中正高中陳莞玫的12秒22，兩人皆勝過日本檀上明日、坂野七海。

為提升台灣潛力小將實力，我國田協此次邀請日本大阪田徑協會組成高中菁英隊來台進行交流賽。

升上國三的張秝羚在今年彰化全國中等學校運動會大放異彩，在國女組200公尺以24秒63追平大會紀錄並奪金，100公尺也飆出12秒02，她說：「希望這次能在全中錦突破個人最佳。」

張秝羚此成績先刷新全中錦國女組的大會紀錄，且這回拜交流賽之賜，首度穿上國家隊戰袍在田徑場上飛奔，她開玩笑表示，「真的很緊張，我其實腦筋都一片空白。」

至於鄭歆瑩在全中運飆出11秒81，成為國內史上首位跑進12秒的國中女生，在交流賽跑出12秒63；在日前宜蘭全國運動會女子200公尺奪銀的化仁國中張博雅跑12秒36，她現階段目標將放眼在100公尺跨欄與200公尺上。

張博雅（左起）、張秝羚與鄭歆瑩才國中三年級，未來備受矚目。（記者林岳甫攝）