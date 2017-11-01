LOL》閃電狼廣邀英雄帖開徵練習生 小編PO文踴躍報名截圖

閃電狼在10月30日貼文中，廣邀英雄帖，徵求高端玩家前來測試，成為練習生。（取自閃電狼臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》台灣戰隊閃電狼在S7世界賽經過一勝五敗後，面對國內網友及粉絲的批評，除了隊經理四葉在10月30日親上火線回應網友問題後，臉書官方粉絲專頁也撰文【電狼人才庫，徵的就是你】，廣邀台服菁英或是韓服鑽三以上的高端玩家前來測試，才經過一天，臉書小編便PO出電狼信箱截圖，顯示已有不少玩家報名參與測試，並寫下「大家的應徵履歷我們收到了」。

閃電狼在10月30日貼文中，廣邀英雄帖，徵求高端玩家前來測試，成為練習生，並指出「閃電狼明年最後一塊拼圖就交給你來完成」，時隔一日，閃電狼臉書小編再度PO出信箱截圖，可看出報名之踴躍。

此文一出，底下也有許多曾經測試卻沒過的玩家撰文分享，包括要「測試七天非一小時」、「測試兩顆禮拜，一天20把」、「記得當下列隊等待的時候不要看影片不要滑FB不要看Line」等等，提供給有志者做為參考。

事實上，從日前四葉開台的內容可以得知，過去一年閃電狼找了20位練習生，有簽約的也有沒簽約的，更有人來了三天就走，而這些練習生中，縱使給他們韓服帳號，打了三四天卻多半卡在鑽一鑽二，他總不可能找一個鑽四的就簽約兩年，「真的沒有各位想得這麼好找人」，目前閃電狼仍有四名練習生，只是其中的確沒有主司上路的。