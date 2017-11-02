世界大賽冠軍爭霸戰 今日賽事預告與轉播

道奇派達比修有扛關鍵第七戰。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

萬眾矚目的世界大賽將在第七戰一決勝負，這場殊死賽道奇將重責大任交給日籍強投達比修有，太空人則派出「曲球魔人」麥卡勒（Lance McCullers Jr.）主投，到底誰能抱回世界大賽總冠軍？精彩比賽球迷們千萬不要錯過啦！

NBA賽事部份，近況三連勝的尼克將在主場面對強敵火箭，開季累計5場得分超過30分的新一哥波辛傑斯（Kristaps Porzingis）能否幫助尼克延續連勝氣勢？而另一場小牛交手快艇的比賽，雙方目前都陷入連敗低潮，究竟誰能率先擺脫陰霾搶下關鍵一勝呢？

中職總冠軍賽將進行關鍵第四戰，率先取得聽牌優勢的Lamigo桃猿今天派出土投王溢正擔任先發，背水一戰的兄弟則交由洋投伍鐸應戰，桃猿會拿下隊史第5冠嗎？還是黃衫軍會頂住壓力將戰線延長？請鎖定自由體育的文字轉播。

MLB世界大賽G7

08:00 太空人@道奇（FOX體育、FOX體育三台、民視）

NBA例行賽

08:00 火箭@尼克（緯來體育、愛爾達體育）

10:30 小牛@快艇（ELEVEN SPORTS）

中職總冠軍戰G4

18:35 Lamigo桃猿@中信兄弟（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV）