世界盃男籃資格賽 台灣男籃24日碰強敵澳洲 門票10日開賣

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年FIBA世界盃籃球錦標賽亞太區資格賽即將開戰，台灣男籃首場賽事在24日於台北和平籃球館強碰實力堅強的澳洲隊，門票預售將於10日中午12點，在年代售票及各大超商購票通系統開放購票。

台灣男籃和日本、菲律賓、澳洲同組，賽事採主、客場制度，首輪從今年11月戰至明年7月，台灣若在首輪打出佳績，有機會戰至2019年2月，甚至一圓晉級世界盃的夢想。

國際足球總會（FIFA）舉辦世界盃足球賽十分成功，更使足球在國際能見度大增；如今，國際籃球總會（FIBA）決定將世界籃球錦標賽改制，並在今年展開為期2年的資格賽，共分為美洲、非洲、歐洲，再把大洋洲澳洲、紐西蘭併入亞洲成為亞太區。

亞太區A組中國、紐西蘭、香港與南韓；B組台灣、菲律賓、日本及澳洲；C組敘利亞、黎巴嫩、印度和約旦；D組伊朗、伊拉克、卡達與哈薩克，首輪共分三階段，從11月24日開始競逐戰至明年7月，取各組前3晉級次輪，再進行小組賽爭奪，挑出7隊前往2019年世界盃會內賽。

台灣首階段將在24日於自家主場碰上澳洲；27日將飛往菲律賓作客，至於最終12人出賽名單尚未出爐，而旅外好手林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏、周儀翔、胡瓏貿與陳盈駿等人能否出征，仍有待15日才會有明確答案。

門票資訊：

2樓席區-每張200元

1樓席區-每張300元

1樓特A區-每張400元

直播派對套票（特A區門票+11月27日台灣vs菲律賓直播派對入場+台灣隊專屬加油贈品）-每張1000元（限量100張）