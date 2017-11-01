台灣大賽》打破三毛魔咒 桃猿隊友想為林英傑拚首冠

〔記者羅志朋／台中報導〕Lamigo桃猿36歲投手「三毛」林英傑生涯一冠難求，今年台灣大賽桃猿已取得3勝1敗「聽牌」優勢，明天擊敗中信兄弟就能封王，林英傑也可望收下生涯首冠，他說，「有感受到隊友想為我拿總冠軍。」

過去林英傑打過5次職棒總冠軍賽，分別是2000年台灣大聯盟雷公、2005年誠泰、2010年興農、2013年義大、2015年兄弟，但最終所屬球隊都落敗無緣冠軍，球迷戲稱「三毛魔咒」，今年來到桃猿是林英傑奪冠最佳時機。

林英傑表示，有人可能很輕易就能拿到總冠軍，但他要好花幾年時間才有這次機會，隊友想為他拿冠軍的心意，他有收到了，感覺他們還滿用心的。

昨役林英傑無緣登板投球，今年台灣大賽出賽數仍掛零，不過林英傑並不在意，他說，「不會遺憾，拿冠軍比較重要，不會在乎有沒有上場，就像以前我投好幾次總冠軍戰但都沒拿到（冠軍），就像總教練（洪一中）所說的，拿到總冠軍比較重要，這是我的夢想。」

雖沒上場投球，不過林英傑在場下仍扮演心靈導師，和隊友分享經驗，他說，在台灣大賽投球，成長是最快的，吸收經驗最多，就像國際賽一樣，「美日總冠軍賽很多強投手都被打，我告訴投手不要怕，鼓勵他們盡量去投，後面還有守備，狀況不好，牛棚還有投手，不要想去想上去能投多久、幾個人。」

中職現役本土投手當中，僅陽建福的38歲比林英傑年長，是否還想繼續在職棒場上征戰?林英傑說，「當一個選手要有始有終，身體許可、手還OK的話，我當然希望可以繼續投。」

林英傑（資料照）