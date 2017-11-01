日職》22歲菜鳥狂飆7局無安打 DeNA奪日本大賽19年來首勝

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽第4戰，苦吞3連敗的橫濱DeNA今天找回前2輪下剋上的氣勢，在主場以6：0完封軟銀，避免在遭橫掃的命運。

DeNA今天推出年僅22歲的菜鳥濱口遥大先發，他在前7局演出無安打表現，直到第8局才被軟銀代打鶴岡慎也敲安破攻，總計他投7.2局無失分，共被敲2支零星安打，送出7次三振、2次保送，軟銀先發老將和田毅今表現也不差，5局投球只被敲5支安打，包含1發關鍵陽春砲，共失2分苦吞敗投。

雙方前4局上演精彩投手戰，但5局下DeNA先靠當家三壘手宮﨑敏郎敲出左外野陽春砲突破僵局，接著梶谷隆幸、高城俊人安打串聯，DeNA再用觸擊推進，最後靠高飛犧牲打拿下保險分，也讓和田毅在5局結束後就退場。

7局DeNA的機會再度到來，捕手高城俊人對軟銀38歲老將五十嵐亮太敲出左外野全壘打，一棒打開球隊氣勢，8局再靠4支安打拿下3分大局奠定勝基，9上DeNA推出年輕守護神山﨑康晃完美關門，輕鬆演出三上三下，終於讓DeNA拿到睽違19年的日本大賽首勝。

DeNA宮﨑敏郎、高城俊人今天都繳出猛打賞表現，2人包辦全隊5分打點，2隊明天將繼續在橫濱對戰，軟銀可望推出首戰7局失1分的王牌千賀滉大主投，力拚封王。

DeNA先發投手濱口遥大飆出7局的無安打表現。（取自推特）

DeNA捕手髙城俊人開轟後與隊友慶祝。（取自推特）