全聯先生力挺地主浪人 台灣國際衝泿公開賽本月台東金樽登場

全聯先生（右起）力挺地主浪人，台灣國際衝泿公開賽本月台東金樽熱鬧登場。 （記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金高達474.5萬台幣的台灣國際衝泿公開賽，11月23日至12月3日將在台東金樽登場！愛好衝浪、「浪齡」多達13年的「全聯先生」邱彥翔說：「實驗證明，台灣也可以孕育出衝浪好手。」還把他的幸運衝浪板送給地主男女選手助陣打氣，預祝賽事成功圓滿。

全聯先生（右起）力挺地主浪人。 （記者梁偉銘攝）

守土有責的台灣衝浪名將「貝貝」鈕臻琳笑著回應，難得有地主優勢，當然要好好把握，「衝浪是種與大自然結合的特殊運動，要衝的好，就得不斷旅行、到世界各地衝浪，並且體驗觀摩各國高手動作。以往我們出國都要省吃儉用，很高興台東這幾年辦比賽，讓我們不用出國花大錢，就可以與職業高手交流競爭。」

在台東經營衝浪教學多年的楊毓豪，非常熟悉在地浪況與環境，他分析：「每年10月起，這裡的浪就受到東北季風影響，金樽浪況算是世界中上級水準，最大的特色是浪頭多、變化又很多元，特別考驗選手的體力和臨場應變能力。」

這是台灣國際衝泿公開賽第7年在台東舉行，縣長黃健庭表示，台東大力推動運動觀光，也與國際運動組織連結，今年不僅是WSL男子短板QS1500積分巡迴賽，也首次舉辦世界男／女長板總冠軍賽，其中全球僅男子32人、女子18人夠資格參與總冠軍賽，賽事等級升高，勢必吸引更高水準名將共襄盛舉。

愛好衝浪、「浪齡」多達13年的「全聯先生」邱彥翔把自己的幸運衝浪板送給地主男女選手助陣打氣。