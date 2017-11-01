NBA》「球哥」防守表現佳 活塞罰球僅中1球寫難堪紀錄

湖人「球哥」波爾（左）與活塞傑克森（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今（1）日靠著全隊多點開花，在主場以113：93大勝活塞隊，不但中止對上活塞的三連敗，全場讓活塞僅罰中1球，也讓活塞寫下隊史單場罰球次數、命中數最少的紀錄，而本場比賽湖人七人得分上雙，新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball）也拿下13分6籃板3助攻，優越的防守能力也讓湖人主帥讚不絕口。

湖人此役靠著多點開花輕鬆拿下勝利，在籃板、助攻、抄截和火鍋上都明顯完勝活塞，全隊有七人都得分都有雙位數，表現相當出色，更關鍵的是整場比賽他們只讓活塞有3次站上罰球線的機會，R.傑克森（Reggie Jackson）1罰1中，莫爾蘭（Eric Moreland）則是2罰都沒中，讓活塞寫下隊史紀錄。

而「球哥」波爾今天共上場27分鐘13投6中，繳出13分6籃板3助攻2火鍋，湖人總教練華頓（Luke Walton）在賽後受訪時表示，「球哥」今天的表現令他印象深刻，也是繼上次對上太陽之外波爾表現最好的一場。

「我認為在像波爾一樣那麼前面順位被選中的新秀裡，很少有人能像波爾一樣對防守有那麼高的專注度，」華頓說，「不論是在緊迫釘人還是區域聯防......這些防守部分的小細節，他都非常努力去做，也做得非常好。」

而上場才擊敗衛冕軍勇士隊的活塞，此役原想帶著3連勝氣勢踢館，沒想到卻遭湖人慘電，其中團隊全場僅罰中1球，也寫下聯盟史上第9次單一球隊單場僅罰中1球的特殊紀錄。NBA自1963年至1964年賽季迄今，也只有7支球隊總共8次（暴龍發生過兩次）命中小於或等於1的罰球。上次則發生在2016年1月30日，勇士在面對76人的比賽中2罰僅1中，不過當時勇士是以108：105獲勝。