電競》電競產業趨勢高峰論壇11月底開跑 神秘「英皇電競」將現身

《英雄聯盟》遊戲開發商Riot Games與《商業週刊》合作將於11月30日舉辦「電競產業趨勢高峰論壇」。（取自電競產業趨勢高峰論壇官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕近年電競產業在全球逐漸蓬勃，頗具規模的電競賽事不斷誕生，電競更被列入2022杭州亞運正式項目，《英雄聯盟》遊戲開發商Riot Games與《商業週刊》合作將於11月30日舉辦「電競產業趨勢高峰論壇」，邀請中華電子競技協會副理事長徐培菁、Riot Games行銷與電競總監陳柏壽及日前甫買下LMS戰隊RG並改名為G-REX的「英皇電競」業務總監張焯然等知名業界人士進行演講。

近年來，電競不只是「風氣」，更是一股商機，從《暴雪娛樂》大手筆打造以城市戰隊為核心概念的《鬥陣特攻職業電競聯賽》，到《英雄聯盟》北美賽區NA LCS打算效仿職業球賽制度的聯盟特許制，紛紛吸引包括紐約洋基、休士頓火箭、金州勇士等職業球團大老闆進場投資，前景一片大好。

在國內，11月底也將舉行一項大咖雲集的電競論壇，為時整個下午的論壇將請到六位講者，分別為：中華電子競技協會副理事長徐培菁、Riot Games行銷與電競總監陳柏壽、e-Sports Club營運長林呈洋、Twitch大中華區總監Jonathan Chou、「英皇電競」業務總監張焯然以及Yahoo TV節目部總製作人耿暄。

演講及座談內容十分豐富，包括許多玩家及粉絲最好奇的職業電競戰隊養成、目前仍然很神秘的英皇電競將分享「影視娛樂霸主進軍電競市場戰術解析」以及一聽《英雄聯盟》遊戲開發商如何談電競產業的未來佈局等。

本場論壇可說是大咖雲集。（取自電競產業趨勢高峰論壇官網）