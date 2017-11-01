FIBA官網誤植「中國台灣」 我籃協要求改正

國際籃球總會（FIBA）官網球隊介紹頁面搞烏龍，將「Chinese Taipei（中華台北）」，誤植為「Taiwan，Province of China（中國台灣省）」。（取自FIBA官網）

〔記者梁偉銘／台北報導〕又是「中華台北」惹的禍？11月24日開打的2018世界盃男籃亞洲區資格賽，國際籃球總會（FIBA）卻在官網球隊介紹頁面搞烏龍，居然把所謂「奧會模式」的「Chinese Taipei（中華台北）」，誤植為「Taiwan，Province of China（中國台灣省）」，我國籃協國際組人員已發函FIBA要求更正。

國際籃球總會（FIBA）官網球隊介紹將我國「Chinese Taipei（中華台北）」，誤植為「Taiwan，Province of China（中國台灣省）」。（取自FIBA官網）

我國籃協秘書長李一中晚間回應，協會國際組人員確實發現FIBA官網有錯誤，至於點入單一球隊網頁後，我國則仍是「Chinese Taipei（中華台北）」。協會代表第一時間寫信給FIBA，要求官網儘快更正，並將持續與FIBA溝通，希望往後能多注意，以免造成各界誤會。

點入單一球隊網頁，我國則仍是「Chinese Taipei（中華台北）」。（取自FIBA官網）

本屆世界盃各區資格賽採主客場制，亞洲區資格賽包括大洋洲雙雄澳洲、紐西蘭，多達16隊角逐世界盃會內賽門票，首階段今年11月進行，A組為紐西蘭、中國、南韓、香港；B組澳洲、菲律賓、日本、台灣；C組約旦、黎巴嫩、印度、敘利亞；D組伊朗、卡達、哈薩克、伊拉克。

分組前2晉級第2階段，除世界盃主辦國的中國篤定晉級外，亞洲區15強角逐7張晉級會內賽門票；台灣男籃本月24日將在台北和平館主場迎戰實力堅強的澳洲客隊。