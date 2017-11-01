LOL世界賽》冠軍戰再對SKT 「安掌門」信心喊話：今年能擊敗對手

「安掌門」Ambition表示：去年的SKT看起來是支無法被擊敗的隊伍，但今年不一樣，「我們有十足的信心能擊敗他們」。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕儘管被中國WE以很短時間拿下首勝，但韓國Samsung Galaxy順利找到應對方式，以3比1逆轉戰局，挺進《英雄聯盟》S7世界賽總冠軍戰，將對上去年同樣的對手SK Telecom T1，SSG打野選手「安掌門」Ambition賽後在外媒訪問中表示，去年的SKT看起來是支無法被擊敗的隊伍，但今年不一樣，「我們有十足的信心能擊敗他們」。

儘管四強戰對上中國WE，對手首戰只花了27分鐘就打敗SSG，Ambition只淡淡地表示：「我犯了許多錯誤，而對方準備得很好並擊敗我們，接著我只是更關注在如何打出更好的表現而已。」

從錯誤中學習並改正的能力，SSG也是十分擅長，從小組賽看起來不是那麼穩定，進入八強先是橫掃韓國LCK夏季冠軍LZ，四強再以3比1打敗中國WE，談到隊伍過去日子最大的進步，Ambition指出：「我們不斷嘗試修正許多小錯誤，SSG一向保持這樣的調整機制，與其他隊伍比較起來，我認為我們隊伍真的調整得很好。」

視野控制是《英雄聯盟》賽事的一大重點，SSG有著「安掌門」在，似乎從不擔心視野會輸給對手，Ambition回應，SSG會買許多粉眼，這已經成為一種習慣，「然而，能夠成功與對手爭搶視野並勝出，還是一件極度困難的事，我認為我們就只是十分關注在保護這些眼位」。

打敗WE後，SSG看似與世界冠軍僅一步之遙，但他們最後的對手將是與去年此時此刻同樣的對戰組合－三屆冠軍SKT，外媒也問到「安掌門」是否有信心能擊敗對手？對此，Ambition回應：「去年最終比數是3比2，而去年的SKT更是一個看起來無法被打敗的隊伍，但今年，我們有十足的信心能擊敗它們。」