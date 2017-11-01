LOL世界賽》SSG CuVee評SKT：逆風仍能勝出 今年對戰依舊不容易

SSG上路選手CuVee日前在擊敗WE後，賽後也接受記者Sjokz採訪。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》韓國第三種子Samsung Galaxy能夠「讓一追三」逆轉中國第三種子WE，連兩年打進總冠軍戰，關鍵莫過於在第二局及第四局選出吶兒，打出極佳表現、不斷在會戰宰制對手的上路選手CuVee，日前在擊敗對手後，賽後也接受記者Sjokz採訪，全文如下：

Q：從第一局比賽看起來，你們的表現不盡理想，SSG又是如何在第二局修正過來？

CuVee：在BP階段我們忽略了卡薩丁這個PICK，也嚐到教訓；第一局後，我們修正這個問題，把卡薩丁確實放在BP策略中。

Q：如果只就結果面來看，SSG看起來比SKT更為強大，你對於兩隊繼去年冠軍戰後再度相逢，有如何感受？

CuVee：雖然SKT今年打進冠軍戰的過程不是那麼順遂，但他們仍然可以在艱困處境中拿下勝利，我認為這就是他們真正底子所在，今年的對戰依舊不容易。

Q：比賽至今你已經展現了超乎常人的技術與實力，你如何看待與SKT上路選手Huni的對戰？

CuVee：Huni已經展現他的強大實力，他對於操作侵略性與保守性的英雄都很擅長，因此這將會是個難打的組合，但我有信心可以擊敗SKT。