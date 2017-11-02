日職》本季全壘打0發男開張 猛打賞助橫濱大勝軟銀（影音）

DeNA先發捕手高城俊人（左）本季首轟終於出爐。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕苦吞3連敗的橫濱DeNA昨日靠著年僅22歲的投手濱口遥大優質好投，先發7.2局無失分，前7局更上演無安打表現，直到第8局才被敲安破攻，而捕手高城俊人更是功不可沒，除了與濱口遥大搭配展現精準的配球能力，在第7局更轟出本季首發全壘打，助橫濱添得保險分，繳出單場3安3打點猛打賞。

今年也才24歲的高城俊人，在日職2011年選秀第二輪被橫濱DeNA挑中，守備功力與傳球臂力尤佳，曾被稱作「強肩捕手」，在球隊裡很會帶動氣氛，非常活潑搞笑，可惜偏低的打擊率成致命傷，5年的職業生涯中僅敲出一發全壘打，今年出賽數更僅有29場也是他職業生涯中的新低。

不過昨役5局下，DeNA先靠宮﨑敏郎敲出左外野陽春砲突破僵局後，高城俊人再補上安打串聯，最後靠高飛犧牲打添得保險分。

7局機會再度到來，高城俊人對軟銀38歲老將五十嵐亮太敲出左外野陽春砲，為DeNA再添保險分，而這發陽春砲更是他本季首轟，讓他繞過三壘時也忍不住霸氣大吼。

[速]【日本シリーズ 第4戦】

[7回裏] 横浜3点目

髙城俊人のソロホームラン！

横浜DeNA（0勝） 3-0 ソフトバンク（3勝） pic.twitter.com/DvMiwlo3CC — DONㅤㅤㅤㅤ （@rzND9cObsu33IWl） 2017年11月1日

8局下一出局二三壘有人，他再擊出左外野一壘安打，將壘上隊友通通送回本壘得分，率DeNA終場以6：0擊敗軟銀，拿下睽違19年的日本大賽首勝。