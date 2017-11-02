2017 台北世大運

世界大賽Live》王牌克蕭登板後援 太空人5：0道奇（影音）

2017/11/02 09:26

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

太空人

2

 3 5

3

0

道奇

0

 0 0

2

1

第2局

麥肯（Brian McCann）獲得四壞球保送，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）擊出二壘安打，攻占二三壘，1人出局後投手麥卡勒擊出內野滾地球送回球隊第3分。史普林格敲出左外野2分砲，太空人以5：0領先道奇，也把達比修有打退場。

第1局

達比修有被首棒史普林格（George Springer擊出左外野二壘安打，隨後柏格曼（Alex Bregman擊出一壘方向滾地球造成道奇守備失誤，太空人率先跑回1分，隨後柏格曼盜上三壘，艾圖維（José Altuve）再擊出內野滾地球，送回球隊第2分。

泰勒（Chris Taylor）從太空人先發投手麥卡勒手中敲出中外野二壘安打，透納（Justin Turner）和普伊格（Yasiel Puig）獲得觸身球保送，形成2人出局滿壘，不過下一棒佩德森（Joc Pederson）未能建功，道奇仍以0：2落後。

賽前報導

〔記者郭羿婕／綜合報導〕繼攻破太空人不敗主場後，「回家」的道奇昨又擊倒沒輸過的韋蘭德，6局下攻得2分逆轉，以3：1將系列賽扳成3勝3敗平手，今早第7戰一決生死，看是道奇終結29年冠軍荒，或者太空人能在成軍第56年封王。

雙方先發陣容

道奇

守位

棒次

太空人

守位

Chris Taylor 

CF

1

George Springer

CF

Corey Seager

SS

2

Alex Bregman

3B

Justin Turner

3B

3

José Altuve

2B

Cody Bellinger

1B

4

Carlos Correa

SS

Yasiel Puig

RF

5

Yuli Gurriel

1B

Joc Pederson 

LF

6

Brian McCann

C

Logan Forsythe

2B

7

Marwin Gonzalez

LF

Austin Barnes

C

8

Josh Reddick

RF

達比修有

P

9

麥卡勒

P

達比修有

先發投手

麥卡勒

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