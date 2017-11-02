世界大賽Live》王牌克蕭登板後援 太空人5：0道奇（影音）

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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太空人
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2
|3
|5
|
3
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0
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道奇
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0
|0
|0
|
2
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1
第2局
麥肯（Brian McCann）獲得四壞球保送，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）擊出二壘安打，攻占二三壘，1人出局後投手麥卡勒擊出內野滾地球送回球隊第3分。史普林格敲出左外野2分砲，太空人以5：0領先道奇，也把達比修有打退場。
第1局
達比修有被首棒史普林格（George Springer）擊出左外野二壘安打，隨後柏格曼（Alex Bregman）擊出一壘方向滾地球造成道奇守備失誤，太空人率先跑回1分，隨後柏格曼盜上三壘，艾圖維（José Altuve）再擊出內野滾地球，送回球隊第2分。
泰勒（Chris Taylor）從太空人先發投手麥卡勒手中敲出中外野二壘安打，透納（Justin Turner）和普伊格（Yasiel Puig）獲得觸身球保送，形成2人出局滿壘，不過下一棒佩德森（Joc Pederson）未能建功，道奇仍以0：2落後。
賽前報導
〔記者郭羿婕／綜合報導〕繼攻破太空人不敗主場後，「回家」的道奇昨又擊倒沒輸過的韋蘭德，6局下攻得2分逆轉，以3：1將系列賽扳成3勝3敗平手，今早第7戰一決生死，看是道奇終結29年冠軍荒，或者太空人能在成軍第56年封王。
雙方先發陣容
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道奇
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守位
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棒次
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太空人
|
守位
|
Chris Taylor
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CF
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1
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George Springer
|
CF
|
Corey Seager
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SS
|
2
|
Alex Bregman
|
3B
|
Justin Turner
|
3B
|
3
|
José Altuve
|
2B
|
Cody Bellinger
|
1B
|
4
|
Carlos Correa
|
SS
|
Yasiel Puig
|
RF
|
5
|
Yuli Gurriel
|
1B
|
Joc Pederson
|
LF
|
6
|
Brian McCann
|
C
|
Logan Forsythe
|
2B
|
7
|
Marwin Gonzalez
|
LF
|
Austin Barnes
|
C
|
8
|
Josh Reddick
|
RF
|
達比修有
|
P
|
9
|
麥卡勒
|
P
|
達比修有
|
先發投手
|
麥卡勒