MLB》太空人全員待命 韋蘭德可能「中0日」待命後援

韋蘭德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第七戰，道奇、太空人兩支百勝球隊今天將決一死戰，兩隊投手全部待命，連昨天太空人的先發韋蘭德（Justin Verlander）也可能會「中0日」到牛棚待命。

韋蘭德昨天隊道奇投6局，被敲3安打失掉2分，送出9次三振，可惜未能助球隊贏球，讓他吞下被交易到太空人隊的首敗，9連勝、包括季後賽4連勝終止。

昨天投了93球的韋蘭德，今天會在到球場前評估右手臂的感覺，ESPN認為，若有需要，韋蘭德可能會投一局。韋蘭德表示，「他會丟球、並看看是否可行。」；另外，太空人第五戰的先發左投凱可（Dallas Keuchel），也將在牛棚待命。

由於太空人今年在季後賽的牛棚表現不佳，像是當家終結者翟爾斯（Ken Giles），季後賽至今出賽7場，僅1場未掉分、獲2次救援成功，面對40名打者挨12安含3轟，季後賽防禦率高達11.7。

因此，太空人大多依賴先發型投手轉後援撐場面，包含先發的皮考克（Brad Peacock）、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）、麥修（Collin McHugh）等人調至後援，前兩者先發、後援兩頭跑，麥卡勒還是世界大賽第七戰的先發。